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Vicoustic за экологию и эффективность


12.07.2024 00:01

 

 

У производителя акустических панелей Vicoustic появился новый производственный комплекс – современная фабрика построена в Португалии.

 

Продукция Vicoustic отличается высокой экологичностью: фирменные акустические панели делаются из переработанных материалов. В частности, VicPET Wool – заменителя натуральной шерсти; основным компонентом для него является пластик, получаемый после переработки использованных пластиковых бутылок. Этот инновационный материал используется в акустических панелях Virtual Material Technology (VMT) и звукоизоляционных кабинах VicBooth.

 

На новой фабрике также применяются экологически безопасные методы производства, широко используются солнечные панели, количество отходов минимизировано за счёт повторного использования остатков материалов – из них делают упаковку. Фабрика позволит увеличить объёмы производства и начать выпуск новых моделей.

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