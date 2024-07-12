Vicoustic за экологию и эффективность

12.07.2024 00:01

У производителя акустических панелей Vicoustic появился новый производственный комплекс – современная фабрика построена в Португалии.



Продукция Vicoustic отличается высокой экологичностью: фирменные акустические панели делаются из переработанных материалов. В частности, VicPET Wool – заменителя натуральной шерсти; основным компонентом для него является пластик, получаемый после переработки использованных пластиковых бутылок. Этот инновационный материал используется в акустических панелях Virtual Material Technology (VMT) и звукоизоляционных кабинах VicBooth.



На новой фабрике также применяются экологически безопасные методы производства, широко используются солнечные панели, количество отходов минимизировано за счёт повторного использования остатков материалов – из них делают упаковку. Фабрика позволит увеличить объёмы производства и начать выпуск новых моделей.



