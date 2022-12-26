Victrola без проводов

26.12.2022 12:20

Металлический корпус чёрного или серебристого цвета, анодированные решётки, защита от влаги и пыли IP67 и подключение по Bluetooth – речь о портативной акустике серии Music Edition, которая появилась в ассортименте компании Victrola.



Небольшие колонки Music Edition 1 и Music Edition 2 можно брать с собой в поездку на природу или в путешествие, можно использовать в качестве настольных аудиосистем для компьютера, можно подключить один к другому два громкоговорителя, чтобы получить стереозвучание. Используемые динамики: в модели Music Edition 1 – двухдюймовый драйвер и пассивный радиатор; в модели побольше – динамик 3,5”, дюймовый твитер, а также пассивный басовый излучатель. Продолжительность автономной работы (подзарядка осуществляется через USB-C) составляет до 12 часов для Music Edition 1, до 20 часов для the Music Edition 2. Кроме того, «старшая» Victrola из новой серии позволяет подзаряжать мобильные устройства беспроводным методом через встроенную зарядную площадку на верхней панели колонки, а через входной AUX порт к ней можно подключить сторонние гаджеты.



Представители компании-производителя подчёркивают, что основанием для разработки акустических систем новой серии послужили маркетинговые исследования: большое количество современных потребителей предпочитают колонки портативные, которые можно слушать и дома, и на природе, с Bluetooth-подключением в качестве основного, качественным звуком и универсальным дизайном.



