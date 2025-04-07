Victrola и KLH Audio – теперь единое целое

07.04.2025 20:17

Давно не было новостей об очередном слиянии и поглощении, и вот она: у двух американских брендов, KLH Audio и Victrola, теперь один владелец. Victrola – один из старейших в США производителей виниловых проигрывателей. На днях компания объявила о покупке активов KLH Audio.



Название торговой марки – аббревиатура, она скрывает фамилии «отцов-основателей» компании: Генри Клосса (Henry Kloss), Малькольма Лоу (Malcom Low) и Джозефа Антона Хофмана (Josef Anton Hofmann). Трое партнёров начали выпускать акустические системы в 1957 году и к 1964 году продали 30 тысяч (!) пар. После чего была продана сама компания... В 2018 её владельцем стал бывший топ-менеджер Klipsch и VOXX Дэвид Келли (David P. Kelley), которому удалось возродить бренд.



Victrola намного старше: она основана в 1906 году, и выпускала сначала классические фонографы, а затем проигрыватели виниловых дисков и Hi-Fi акустику. Эксперты уже предрекают успешное будущее союзу двух известнейших в США брендов – благодаря славному прошлому и возможности удовлетворить запросы самых разных групп потребителей, от новичков до продвинутых аудиофилов. Одним из условий сделки является новый статус Дэвида Келли – из генерального директора KLH он превращается в президента бренда.



