Видео из глубокого космоса: эксперимент NASA

10.01.2024 10:51

В декабре прошедшего года NASA продемонстрировала свою коммуникационную лазерную технологию, отправив UHD видеосигнал на дистанцию в 31 миллион километров – это в 80 раз больше, чем расстояние от Земли до Луны.

Это был эксперимент, проведённый в рамках программы «оптических коммуникаций в глубоком космосе». Впервые из глубокого космоса с помощью лазера было передано UHD видео. Предполагается, что такой вид связи будет иметь жизненное важное значение для будущих космических миссий, в том числе отправки людей на Марс.

В презентации использовалось устройство, известное как лётный лазерный приемопередатчик. Продолжительность видеозаписи – 15 секунд; в ней кот охотится на световое пятно, создаваемое лазерной указкой; поверх изображения наложена графика. На то, чтобы видеосигнал достиг Земли (скорость передачи данных составила 267 Мбит/с; это максимум возможностей системы на сегодня), потребовалась 101 секунда. Для отправки использовался закодированный лазерный сигнал ближнего инфракрасного диапазона; его принял телескоп Хейла в Паломарской обсерватории Калифорнийского технологического института, находящийся в округе Сан-Диего, Калифорния, где видео было скачано. Затем отдельные кадры непрерывной видеозаписи были в режиме реального времени отправлены в Лабораторию реактивных двигателей NASA в Южной Калифорнии, где запись воспроизвели «вживую».