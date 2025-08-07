Видео в образовании: мобильный формат

07.08.2025 16:53

Мобильная интеллектуальная видеосистема Diello Smart Cart разработана для образовательных учреждений. Она оснащается PTZ-камерой с интеллектуальным управлением и камерой для практических демонстраций. Также имеются сенсорный дисплей 23,8", встроенная стереосистема мощностью 2х20 Вт, беспроводные микрофоны и другие компоненты, позволяющие организовать эффективный учебный (и не только) процесс.



Две камеры, 4K PTZ с электронной настройкой поворота (±170°) и наклона (±90°) и практическая 4K CMOS с 12-кратным зумом и широким углом обзора (до 78,58°), обеспечивают профессиональное качество видео, с поддержкой кодеков H.264/H.265 и протоколов для трансляций RTSP, RTMP, ONVIF, частотой обновления до 60 кадров в секунду и функциями автофокуса, шумоподавления и компенсации освещения.



Доступные интерфейсы: HDMI, USB 3.0, LAN (PoE), RS-232/422; поддерживаются двухканальный аудиовход и профессиональные кодеки AAC и MP3. Тележка комплектуется бесшумными колёсами с фиксаторами и универсальными кронштейнами с трёхсекционной регулировкой для гибкой настройки камеры. Съёмный аккумулятор – с индикацией заряда. Diello Smart Cart подходит для проведения интерактивных занятий, лекций, онлайн-курсов, вебинаров, видеоконференций, корпоративных тренингов и прямых эфиров всевозможных мероприятий.