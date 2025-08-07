ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

Видео в образовании: мобильный формат


07.08.2025 16:53

 

 

Мобильная интеллектуальная видеосистема Diello Smart Cart разработана для образовательных учреждений. Она оснащается PTZ-камерой с интеллектуальным управлением и камерой для практических демонстраций. Также имеются сенсорный дисплей 23,8", встроенная стереосистема мощностью 2х20 Вт, беспроводные микрофоны и другие компоненты, позволяющие организовать эффективный учебный (и не только) процесс.

 

Две камеры, 4K PTZ с электронной настройкой поворота (±170°) и наклона (±90°) и практическая 4K CMOS с 12-кратным зумом и широким углом обзора (до 78,58°), обеспечивают профессиональное качество видео, с поддержкой кодеков H.264/H.265 и протоколов для трансляций RTSP, RTMP, ONVIF, частотой обновления до 60 кадров в секунду и функциями автофокуса, шумоподавления и компенсации освещения.

 

Доступные интерфейсы: HDMI, USB 3.0, LAN (PoE), RS-232/422; поддерживаются двухканальный аудиовход и профессиональные кодеки AAC и MP3. Тележка комплектуется бесшумными колёсами с фиксаторами и универсальными кронштейнами с трёхсекционной регулировкой для гибкой настройки камеры. Съёмный аккумулятор – с индикацией заряда. Diello Smart Cart подходит для проведения интерактивных занятий, лекций, онлайн-курсов, вебинаров, видеоконференций, корпоративных тренингов и прямых эфиров всевозможных мероприятий.

Связанные новости:
 ViewSonic объявил революцию - 07.08.2025 15:43
 Лазерные проекторы Diello Prisma - 14.07.2025 22:30
 Тренды ближайшего десятилетия - 10.07.2025 22:14
 Проекторы для бизнеса и образования Diello Altair - 03.07.2025 08:50
 CTC Capital: весь спектр светодиодных решений - 25.04.2025 14:06
 Новый игрок в команде Diello Novo Plus - 27.03.2025 13:06
 Определены финалисты конкурса OLEDs Go! - 29.04.2021 12:42
 Серия кронштейнов Fusion компании Chief - 25.06.2009 08:19
Вернуться к списку новостей

Комментарии

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2025 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007