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Видео в переговорной: новая сенсорная панель управления VINTEO


09.07.2026 13:19

 

 

Новая сенсорная панель управления видеотерминалами появилась в ассортименте VINTEO, российской компании-разработчика профессиональных решений для видеоконференцсвязи. Новинка реализована на базе операционной системы Linux и позволяет управлять оборудованием переговорной комнаты без использования отдельного ПК и пультов дистанционного управления. В продаже устройство появится в третьем квартале 2026 года.

 

Взаимодействуя с видеотерминалом по REST API, панель становится единым пультом для переговорной комнаты, позволяющим управлять звонками, презентациями, камерами, контактами и обновлениями. Использование зашифрованных токенов аутентификации гарантирует мгновенный отклик, безопасность данных и высокую стабильность работы. На главном экране панели отображаются «кнопки» быстрых действий: набора номера, вывода контента (с индикацией запущенной презентации), подключения и статусов сети (SIP/H.323), управления микрофоном и камерами и пр. Разработчик обещает в ближайшее время добавить на главный экран виджет календаря запланированных мероприятий, интегрированного с сервером ВКС VINTEO. Когда панель не используется, она переходит в режим сна; активируется свайпом. 

 

Основные преимущества новинки: возможность мгновенного набора номера из истории вызовов на главном экране, статистика звонков, поддержка донабора через DTMF-команды; удобная работа с контентом, включая выбор источника для демонстрации экрана и локальное управление показом презентаций; контроль подключённых к терминалу дисплеев через отображаемый список и возможность индивидуально настраивать распределение контента и масштаб изображения для каждого из мониторов; управление PTZ-камерами, в том числе переключение между пресетами и ручное управление поворотом и зумом.

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