Видеоконференции с Logitech Room Solutions

22.04.2021 10:48

В портфолио решений для оборудования конференц-залов компании Logitech появилась новая продукция. Серия Room Solutions для Google Meet предназначена для использования в конференц-залах любой площади и позволяет проводить онлайн-совещания и видеоконференции с ещё большим удобством и надёжностью. Российским потребителям новинки будут доступны с 13 мая.

Решения интегрируются с Google Cloud и отличаются простотой масштабируемости и гибкими возможностями для монтажа. В комплект входят: сенсорный контроллер Logitech Tap, Chromebox для проведения конференций в Google Meet, а также камера Logitech Meetup для малых переговорных комнат или Logitech Rally для конференц-залов средней и большой площади. Предусмотрены дополнительные микрофоны и отдельные спикерфоны. Так, в набор Logitech Rally Plus входит ещё одна колонка и поддерживается до семи модульных микрофонов, способных фиксировать в общей сложности до 46 голосов участников.

Контроллер Logitech Tap комплектуется прочным десятиметровым USB-кабелем и надёжными фиксаторами; предусмотрены несколько вариантов монтажа. Имеется также модификация с кабелем длиной 25 метров и специальным креплением для фиксации Chromebox под столом или позади дисплея. Конференц-камера Logitech MeetUp – универсальное устройство с полем обзора 120° и встроенным динамиком. Для переговорных побольше следует использовать систему Logitech Rally – она имеет модульную конструкцию и легко масштабируется в зависимости от площади помещения.