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Видеопроекторы и дисплеи Diello


09.09.2022 03:00

 

 

Компания CTC Capital начинает дистрибьюцию в России видеопроекционного оборудования и дисплейных решений Diello.

 

Основной ассортимент видеопроекторов Diello составляют портативные и ультракороткофокусные модели с разрешением от XGA до WUXGA; источники света – лампы и лазеры. Сфера применения видеопроекционной продукции – самая широкая, от офисных помещений и учебных аудиторий до музеев и выставочных пространств. Использовать проекторы Diello можно и в составе домашних развлекательных систем.

 

Профессиональные дисплейные решения Diello предназначены для использования в сфере образования, гостиничного дела, в розничной торговле и в государственном секторе. Фирменные дисплеи и видеостены отличаются высокими показателями яркости, надёжностью и безупречным качеством изображения.

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