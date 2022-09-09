Видеопроекторы и дисплеи Diello

09.09.2022 03:00

Компания CTC Capital начинает дистрибьюцию в России видеопроекционного оборудования и дисплейных решений Diello.



Основной ассортимент видеопроекторов Diello составляют портативные и ультракороткофокусные модели с разрешением от XGA до WUXGA; источники света – лампы и лазеры. Сфера применения видеопроекционной продукции – самая широкая, от офисных помещений и учебных аудиторий до музеев и выставочных пространств. Использовать проекторы Diello можно и в составе домашних развлекательных систем.



Профессиональные дисплейные решения Diello предназначены для использования в сфере образования, гостиничного дела, в розничной торговле и в государственном секторе. Фирменные дисплеи и видеостены отличаются высокими показателями яркости, надёжностью и безупречным качеством изображения.



