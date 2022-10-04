Видеостена вместо проектора и экрана

04.10.2022 00:21

Cinematic XDR LED Video Wall – новинка, выпущенная компанией Quantum Media Systems и впервые представленная экспертам и конечным потребителям на выставке CEDIA Expo 2022.



Quantum Media Systems (QMS) существует более 20 лет. Основной ассортимент компании составляет продукция для профессиональных кинотеатров и домашних кинозалов, в том числе двухкомпонентные проекционные системы, состоящие из видеопроектора и экрана. В течение пяти последних лет QMS развивает направление видеостен на базе светодиодных технологий с малым шагом (fine-pitch LED). Спрос на такую продукцию стабильно растёт, а большинство представленных на рынке моделей представляют собой адаптированные для домашнего использования системы категории digital signage. В отличие от других производителей, QMS сосредоточила усилия на разработке специализированных продуктов, изначально предназначенных для состоятельных частных заказчиков, заинтересованных в приобретении видеостен для своих жилищ. У компании накоплен большой опыт в производстве High End моделей видеопроекторов, который позволил руководству QMS принять решение о развитии нового производственного направления.



Видеостены QMS серии XDR обеспечивают HDR изображение с высокой яркостью (до 1000 нит), контрастностью и детализацией и живыми насыщенными цветами. «Картинка» такого качества – редкость для устройств, используемых в сегменте домашнего видео. Глубина видеостены не превышает 10 см; это значительная экономия места по сравнению с системами, состоящими из проектора и экрана с размещёнными позади него громкоговорителями.



