Видеостены Diello ProWall

18.12.2025 17:00

Компания Diello объявила о расширении фирменной линейки профессиональных дисплеев, предназначенных для создания видеостен. Новые дисплеи ProWall – устройства с разрешением Full HD и 4K, ультратонкой рамкой и экранами размером 46, 49, 55 и 65 дюймов по диагонали.



Благодаря минимальной толщине стыка – всего 0,8, 1,2, 1,8 или 3,5 мм – эти дисплеи позволяют создавать бесшовные видеоинсталляции любого масштаба в общественных местах и центрах управления. Чрезвычайно малый зазор означает, что изображение на видеостене будет целостным, без разрывов в местах стыковки, что очень важно для отображения видеоконтента. Используемая технология – DLED с прямой светодиодной подсветкой: она обеспечивает высокую яркость (500 кд/м²) и контрастность (1200:1). Даже в очень ярко освещённых помещениях, например, в атриумах торговых центров или в отельных лобби с панорамным остеклением, изображение остаётся ярким, насыщенным и легко читаемым.



Время отклика составляет всего 8 мс. Широкие углы обзора (178°/178°) гарантируют, что отображаемый контент будет одинаково хорошо виден всем зрителям, даже тем, кто находится далеко от центра помещения. Это имеет большое значение, если дисплеи предполагается установить в учебных аудиториях, конференц-залах, общественных пространствах и пр. Расчётный срок службы дисплеев Diello составляет 50000 часов при работе в режиме 24/7. Безвентиляторная конструкция гарантирует абсолютно бесшумную работу и повышенную долговечность. Объединение дисплеев в один большой экран осуществляется без необходимости использования дополнительного оборудования, а управляется такой массив последовательным подключением по протоколу RS232: все команды передаются по цепочке, от одного дисплея к другому.