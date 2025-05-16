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Viewscreen Premium ALR: моторизированные экраны с полотном DY4


16.05.2025 15:43

 

 

Новую серию моторизированных проекционных экранов Premium ALR представила компания Viewscreen. Экраны из новой линейки подходят как для домашних кинотеатров, так и для офисных или учебных помещений, и обеспечивают чёткое изображение при любом освещении.

 

Использование усовершенствованной системы натяжения tab-tension гарантирует, что поверхность экранов Premium ALR будет абсолютно ровной, без волн или складок, даже самых маленьких. Натяжение остаётся идеальным даже у экранов с большой диагональю благодаря дополнительному вылету полотна (Extra Drop) 400 мм. Компактный корпус сделан из алюминия и окрашен в белый цвет. Варианты монтажа экранов Viewscreen Premium ALR: настенный, с «плавающим» L-образным крепежом, или потолочный.

 

Полотно DY4 новых экранов – высококонтрастное, с инновационным квазинанооптическим покрытием; оно равномерно наносится на поверхность ПВХ благодаря использованию технологии stretch film. Покрытие эффективно контролирует как падающий, так и отражённый свет; изображение остаётся высококонтрастным, без бликов, с точной цветопередачей и высочайшей детализацией даже в условиях окружающей засветки, при самом ярком освещении. Возможности управления включают ИК-пульт, «сухой контакт», RS-232. Экраны новой серии имеют формат 16:10 и выпускаются в трёх типоразмерах: с диагональю 123 дюйма (265 х 166 см), 137 дюймов (295 х 184 см) и 150 дюймов (323 х 202 см).

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