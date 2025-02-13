ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

ViewScreen Regal: моторизированный экран для больших помещений


13.02.2025 16:45

 

 

В ассортименте ViewScreen появилась новая модель моторизированных потолочных экранов.

 

Экраны Regal выпускаются во всех популярных форматах (4:3, 16:9 и 16:10) с диагоналями от 200 до 450 дюймов и рассчитаны на установку в помещениях большой площади. Корпуса экранов – чёрного цвета, выполнены из карбидной стали и оснащены системой самонатяжения, которая обеспечивает ровное натяжение и идеальную проекционную поверхность.

 

Управление экранами ViewScreen Regal осуществляется вручную, по ИК/RF, RS232/485 или через триггер 12 В (не входит в комплект поставки). Конструкция экрана позволяет при необходимости заменить двигатель, не разбирая корпус.

Связанные новости:
 Домашний кинотеатр: победное возвращение? Часть 2. - 30.11.2021 10:24
 Новые проекционные экраны Viewscreen - 13.09.2021 10:17
 Screen Innovations: кинотеатр всегда рядом - 13.09.2017 13:41
 Мультимедийные головные устройства Prology MDN-1720 и 1730T - 18.01.2015 14:00
 Моторизированный экран ViewScreen Breston - 09.12.2014 20:00
 Проекционные экраны ViewScreen для дома и офиса - 07.02.2013 12:00
 Моторизованный экран Euroscreen Connect Electric – установят легко и быстро - 15.08.2012 12:00
Вернуться к списку новостей

Комментарии

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2025 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007