ViewScreen Regal: моторизированный экран для больших помещений

13.02.2025 16:45

В ассортименте ViewScreen появилась новая модель моторизированных потолочных экранов.



Экраны Regal выпускаются во всех популярных форматах (4:3, 16:9 и 16:10) с диагоналями от 200 до 450 дюймов и рассчитаны на установку в помещениях большой площади. Корпуса экранов – чёрного цвета, выполнены из карбидной стали и оснащены системой самонатяжения, которая обеспечивает ровное натяжение и идеальную проекционную поверхность.



Управление экранами ViewScreen Regal осуществляется вручную, по ИК/RF, RS232/485 или через триггер 12 В (не входит в комплект поставки). Конструкция экрана позволяет при необходимости заменить двигатель, не разбирая корпус.



