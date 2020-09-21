ViewSonic: новая категория LED-решений

21.09.2020 11:57

Корпорация ViewSonic представила свою новейшую разработку – светодиодные дисплеи Direct View категории «всё в одном». Устройства объединяют в себе экран, технологию сшивки изображений, источник питания и систему управления. Диагональ экрана – до 216 дюймов.



У решений на основе традиционных дисплеев большого размера есть ряд технологических ограничений. ЖК-панели, из которых состоят LCD-видеостены, зачастую сложно устанавливать, калибровать и обслуживать, а наличие рамок по краям экрана приводит к тому, что сетка изображения отображается некорректно. Есть и ограничения по размеру (диагональ таких панелей не превышает 98 дюймов). У LED дисплеев больше преимуществ, но и они не панацея: их системы для отображения, электропитания, сшивки изображений и управления физически разделены, поэтому при использовании таких дисплеев также часто возникают проблемы с обслуживанием и эксплуатацией.



Интеграция различных систем в одном устройстве, которую предлагают принципиально новые светодиодные дисплеи ViewSonic Direct View, эффективно решают эту проблему – установку могут выполнить два человека за два часа. Кроме того, благодаря новинке появляется возможность организации беспроводных презентаций. Панели новой серии LD выпускаются с диагональю 108, 135, 163 и 216 дюймов; имеют яркую цветовую гамму 120% Rec. 709, яркость до 600 нит и восемь уровней регулировки яркости в зависимости от условий окружающей среды. Толщина дисплея – 35 мм, ширина рамки – всего 10 мм. Настенное крепление входит в комплект поставки; опция – напольная подставка из алюминиевого сплава.