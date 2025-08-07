ВХОД НА САЙТ

ViewSonic объявил революцию


07.08.2025 15:43

 

 

Новый фирменный лазерный DLP-проектор ViewSonic LS630HD – «революционное», как утверждает производитель, решение для бизнеса, образования и цифровых инсталляций, особенно нестандартных, так как устройство поддерживает 360° установку и портретный режим.

 

Рабочий ресурс лазерного источника света составляет 20 тысяч часов без потери качества – это в пять раз больше, чем у ламповых аналогов. Поскольку лампы не используются, проектор запускается и выключается мгновенно. Основные характеристики новинки: яркость 4000 ANSI люменов, разрешение Full HD (1920х1080), контрастность 3000000:1. Изображение не теряет яркости и насыщенности даже при использовании проектора при дневном освещении.

 

LS630HD – новый флагман модельного ряда ViewSonic: он долговечен, универсален, поскольку подходит и для работы, и для домашних развлечений, и обеспечивает бескомпромиссное качество изображения. У проектора компактный корпус и бесфильтровая конструкция. Имеется оптический зум 1.3x и поддержка HDMI 2.0, USB-C, Wi-Fi, Bluetooth, LAN и RS232, обеспечивающая широкие возможности подключения.

2007