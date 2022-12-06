ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

ViewSonic: портативный OLED-монитор для создателей контента


06.12.2022 17:17

 

 

Cвой первый портативный монитор с OLED-экраном представила компания ViewSonic. ColorPro VP16-OLED – ультратонкий (толщина меньше 2,5 см) лёгкий универсальный монитор, предназначенный для создателей видеоконтента. OLED-экран с диагональю 15,6 дюйма имеет разрешение 1080p Full HD (1920 x 1080) и сертифицирован по стандарту Pantone. Заводская калибровка гарантирует высокую насыщенность, однородность цвета, точность и детализацию.

 

VP16-OLED – портативный монитор (он весит меньше килограмма), исключительно простой в настройке. Он оснащается складной подставкой уникальной конструкции с возможностью выбора пяти углов наклона и съёмным антибликовым козырьком. Подставка позволяет работать с монитором в любом месте; монитор с подставкой можно установить на штатив. Козырёк устраняет блики и создаёт эффект «тёмной комнаты» в любых условиях, даже на ярком солнце.

 

OLED-экран идеально воспроизводит чёрный цвет благодаря коэффициенту контрастности 100000:1, обеспечивает превосходное качество изображения и имеет высокую энергоэффективность. Охват цветового пространства DCI P3 – 100%, точность цветопередачи Delta E < 2, яркость 400 нит, время отклика 1 мс, частота обновления 60 Гц. Новинка излучает меньше синего света, чем обычные мониторы. Два порта USB-C дают возможность двусторонней зарядки и работы с двумя экранами без лишних проводов; также имеется порт mini-HDMI и разъём для наушников 3,5 мм. ViewSonic ColorPro VP16-OLED совместим с устройствами Mac.

Связанные новости:
 Новые кинотеатральные проекторы ViewSonic  - 30.06.2022 09:40
 Ультракороткофокусный ViewSonic X1000-4K - 03.03.2022 03:10
 Новое партнёрство: ViewSonic и CTC Capital - 01.03.2021 12:47
 ViewSonic: новая категория LED-решений - 21.09.2020 11:57
 «Элитные» проекторы для дома от ViewSonic - 05.03.2020 12:47
 Домашние проекторы ViewSonic X Series  - 22.01.2019 09:00
 Интерактивные дисплеи ViewSonic ViewBoard IFP60 - 07.09.2018 14:45
 ViewSonic: дисплеи ViewBoard UHD 4K с технологией InGlass - 16.05.2018 12:00
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2022 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007