ViewSonic: портативный OLED-монитор для создателей контента

06.12.2022 17:17

Cвой первый портативный монитор с OLED-экраном представила компания ViewSonic. ColorPro VP16-OLED – ультратонкий (толщина меньше 2,5 см) лёгкий универсальный монитор, предназначенный для создателей видеоконтента. OLED-экран с диагональю 15,6 дюйма имеет разрешение 1080p Full HD (1920 x 1080) и сертифицирован по стандарту Pantone. Заводская калибровка гарантирует высокую насыщенность, однородность цвета, точность и детализацию.



VP16-OLED – портативный монитор (он весит меньше килограмма), исключительно простой в настройке. Он оснащается складной подставкой уникальной конструкции с возможностью выбора пяти углов наклона и съёмным антибликовым козырьком. Подставка позволяет работать с монитором в любом месте; монитор с подставкой можно установить на штатив. Козырёк устраняет блики и создаёт эффект «тёмной комнаты» в любых условиях, даже на ярком солнце.



OLED-экран идеально воспроизводит чёрный цвет благодаря коэффициенту контрастности 100000:1, обеспечивает превосходное качество изображения и имеет высокую энергоэффективность. Охват цветового пространства DCI P3 – 100%, точность цветопередачи Delta E < 2, яркость 400 нит, время отклика 1 мс, частота обновления 60 Гц. Новинка излучает меньше синего света, чем обычные мониторы. Два порта USB-C дают возможность двусторонней зарядки и работы с двумя экранами без лишних проводов; также имеется порт mini-HDMI и разъём для наушников 3,5 мм. ViewSonic ColorPro VP16-OLED совместим с устройствами Mac.



