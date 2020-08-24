Винил… для мышей

24.08.2020 13:04

В Швеции появился новый магазин виниловых дисков. Вы спросите, что в этом удивительного? Ничего. За исключением одного: это магазин… для мышей.

Магазин под названием Ricotta Records расположен на улице Nygatan в шведском городе Лунд. На витрине – хорошо всем знакомые виниловые диски с записями всемирно известных исполнителей и групп. Их отличие от оригиналов – в мышиной тематике; так обложки пластинок могли бы выглядеть в мышином, а не человеческом мире. Внутри магазина – тематические постеры, а также миниатюрные музыкальные инструменты и мебель из проволоки и крышек от пластиковых бутылок.

Создатели столь необычного проекта работают под псевдонимом AnonyMouse; mouse по-английски «мышь» (помните «Котауси и Мауси» Корнея Чуковского?). В числе их предыдущих работ – «мышиная» аптека, а также ресторан и парк развлечений, тоже для мышей. В своём инстаграм-аккаунте художники из AnonyMouse приглашают всех в новый магазин и благодарят власти Лунда за поддержку «очень малого» бизнеса.