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Винил… для мышей


24.08.2020 13:04

 

 

В Швеции появился новый магазин виниловых дисков. Вы спросите, что в этом удивительного? Ничего. За исключением одного: это магазин… для мышей.

 

Магазин под названием Ricotta Records расположен на улице Nygatan в шведском городе Лунд. На витрине – хорошо всем знакомые виниловые диски с записями всемирно известных исполнителей и групп. Их отличие от оригиналов – в мышиной тематике; так обложки пластинок могли бы выглядеть в мышином, а не человеческом мире. Внутри магазина – тематические постеры, а также миниатюрные музыкальные инструменты и мебель из проволоки и крышек от пластиковых бутылок.

 

Создатели столь необычного проекта работают под псевдонимом AnonyMouse; mouse по-английски «мышь» (помните «Котауси и Мауси» Корнея Чуковского?). В числе их предыдущих работ – «мышиная» аптека, а также ресторан и парк развлечений, тоже для мышей. В своём инстаграм-аккаунте художники из AnonyMouse приглашают всех в новый магазин и благодарят власти Лунда за поддержку «очень малого» бизнеса.

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