Винил Джем 2020: Армада Саунд

14.02.2020 11:18

Демонстрационный комплект компании «Армада Саунд» состоит из проигрыватель виниловых дисков Thorens TD 1601 с головкой звукоснимателя Sumiko Starling, предусилителя McIntosh C2700, усилителя McIntosh MC275 MKVI, SACD/CD проигрывателя McIntosh MCD350 в качестве дополнительного источника и акустических систем Sonus Faber Olympica Nova III. Компоненты будут размещены на стойке Bassocontinuo Accordeon XL4 10th Anniversary (всего было изготовлено 10 таких стоек!), а для подключения используются кабели Synergistic Research.

Thorens TD 1601 – своего рода реинкарнация популярнейшего проигрывателя Thorens TD 160. Новая модель – первая разработка после того, как в 2018 году бренд был куплен Гюнтером Кюртеном, а производство перенесено в Германию. У проигрывателя корпус с деревянным столом и двухсоставной опорный диск с внутренним пассиком и толстым резиновым матом. Субшасси стоит на конических пружинах, которые монтируются на нижней плате; специальная стальная направляющая предотвращает колебания вспомогательного шасси в горизонтальном направлении и допускает только вертикальное смещение. Отметим также наличие электрического микролифта, балансных выходов XLR и возможности автоматического выключения в конце записи с поднятием тонарма. Картридж Sumiko Starling относится к верхней линейке Reference Series и разрабатывался в течение трёх лет. Его главные достоинства – впечатляюще широкий частотный диапазон и превосходный показатель разделения каналов.

Ламповый предусилитель McIntosh C2700 комплектуется современным цифровым модулем DA2 с большим количеством разъемов: по паре коаксиальных и оптических, по одному – USB, MCT и HDMI. Есть поддержка DSD512 и DXD до 384 кГц. Усилитель McIntosh MC275 MKVI обеспечивает 75 Вт на канал (при 4, 8 и 16 Ом) в стереорежиме и 150 Вт (при 2, 4, 8 Ом) при использовании в качестве моноблока. Система защиты Sentry Monitor Tube Protection срабатывает при любых неполадках, связанных с подсоединением колонок, или в случае выхода ламп из строя.