Винил Джем 2020: Блейд

21.02.2020 13:30

В качестве главного элемента демокомплекта от компании «Блейд» выступит топовый виниловый проигрыватель Audio-Technica AT-LP7. Участие в выставке станет полноценным дебютом этой модели в России.



Новинкой для российских меломанов являются и картриджи линейки VM95. Их особенность в том, что менять иглы с различными вариантами заточки можно без каких-либо дополнительных настроек. Любой, кто приедет 28 или 29 февраля на Казанский переулок, 2-4, где и будет проходить «Винил Джем», сможет «в боевых условиях» проверить, как влияет на звук – и влияет ли вообще – форма наконечника иглы, от простейшей конической до передовой Shibata.



За усиление в демосистеме Блейд будет «отвечать» японский Fostex HP-A8, а непосредственно за воспроизведение – закрытые динамические наушники Audio-Technica ATH-AP2000Ti и открытые изодинамические Meze Empyrean (Румыния). Приходите, сравнивайте, выбирайте!