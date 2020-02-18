Винил Джем 2020: CTC Capital

18.02.2020 11:45

Ещё один участник «Винил Джема», который пройдёт в Москве в салоне «Нота+» 28 и 29 февраля – дистрибьюторская компания CTC Capital. Она привезёт на Казанский переулок, 2-4 аудио компоненты производства AVID, TAD и Musical Fidelity.

Проигрыватель виниловых дисков AVID Sequel SP – это жёсткая конструкция, дополненная тщательно продуманной системой подвески, центрального подшипника с двойной пассиковой трансмиссией и опорного диска. Источник питания и двигатель унаследованы от модели Acutus Reference и усовершенствованы. Фонокорректор AVID Pulsare II имеет полностью балансную схемотехнику; для минимизации искажений в схему интегрирован фильтр низких частот; двухканальный блок питания мощностью 300 Вт выполнен в отдельном корпусе. Для подключения проигрывателя винила можно использовать как разъёмы XLR, так и традиционные RCA. На передней панели Pulsare II располагаются регуляторы для настройки усиления, сопротивления и ёмкости, что позволяет подстраивать фонокорректор под звукосниматели разных марок.

В напольных акустических системах TAD Evolution One TX используются фирменные когерентные излучатели CST (90 мм), в котором СЧ- и ВЧ-динамики образуют точечный источник с идеальной фазовой синхронизацией. Диапазон воспроизводимых частот составляет 420-60000 Гц. Диафрагма ВЧ-секции (25 мм) изготовлена из бериллия. За низкие частоты «отвечает» пара 16-см динамиков с диффузорами из многослойного арамидного композита (МАСС) и мощной магнитной системой.

В комплект также войдут SACD/CD-проигрыватель TAD D1000MK2 (механизированный алюминиевый привод с малошумным бесщёточным серводвигателем постоянного тока и асинхронный USB-преобразователь, позволяющим использовать ПК в качестве цифрового транспорта, поддерживающий цифровые потоки PCM до 32бит/384кГц и DSD до 5,6 МГц) и двухканальный усилитель мощности TAD Evolution M1000 (полное двойное моно с разделением сигнальных цепей и блоков питания; класс D; полностью симметричная схемотехника; выходные каскады работают в режиме мостового усиления, развивая до 500 Вт мощности на канал).

В качестве предварительного усилителя будет использован Musical Fidelity M6s PRE со встроенным MM/MC фонокорректором, двумя балансными и тремя линейными входами (с функцией by-pass), а также полнофункциональным входом/выходом для записи на магнитную ленту и цифровый USB-входом.