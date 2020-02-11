Винил Джем 2020: Гонг AV

11.02.2020 11:50

Компания Gong-AV представит два новых для России бренда: южнокорейский Hifistay и итальянский Aemilia Audio Project. Состав демонстрируемого комплекта: виниловый проигрыватель Aemilia Audio Project Quattro Rush; акустические системы PBN Montana M2!5; усиление: оконечный усилитель мощности darTZeel NHB-108 Model Two и предварительный усилитель darTZeel NHB-18 Plus; виброразвязывающая стойка для аппаратуры Hifistay Mythology Transform.

Виниловый проигрыватель, который изготовлен в небольшой итальянской компании, имеет массивный алюминиевый диск на магнитной подвеске и шасси из 64 слоев карбона, что обеспечивает высокую степень механической инертности. Предусмотрена установка до четырёх тонармов. Диск раскручивается от отдельно стоящего моторного блока – с помощью тройного силиконового пассика. Модуль управления также отдельный, с ЖК-дисплеем и продвинутой цифровой системой управления с кварцевой стабилизацией скорости вращения.

Громкоговорители PBN Montana M2!5 с рупорной СЧ/ВЧ-секцией выполнены в стиле винтажных моделей JB и даже с использованием тех же излучателей. Одна из интересных особенностей – поляризация конденсаторов ВЧ-фильтра с помощью батареек 9В, ёмкости которых в виду отсутствия тока потребления хватает на многие годы.

Особого упоминания заслуживает виброразвязывающая стойка для аппаратуры от Hifistay. Компания-производитель использует простые принципы классической механики, реализованные в виде горизонтальных подшипников и сферических маятников, с помощью которых вибрации гасят сами себя естественным образом, а также традиционные технологии, например, поглощение и рассеяние остаточных вибраций с помощью различных наполнителей. Стойка Mythology Transform является трансформером: основа в виде крестовины с шестернями позволяет «растягивать» или «сжимать» стойку, изменяя её ширину и глубину; каждый уровень оснащён раздвижными опорами, которые можно точно подогнать под ножки устанавливаемого компонента.

Гонг AV привезёт на выставку несколько моделей звукоснимателей (оптическую головку DS Audio DS-W2, топовую MC-головку с гелевым демпфированием подвижной системы Acoustical Systems Astron, а также популярную EMT Studiotechnik JSD-6) и тонармов (транскрипционный MicroMagic Atlair, выпущенный тиражом всего 40 экземпляров; поворотный Supreme Analog Tangenta 14 с нестандартной длиной трубки; топовый Acoustical Systems Axiom с динамическим антискейтингом, настройкой SRA и настройкой вертикального угла «на лету»), а также измерительно-настроечный комплекс AnalogMagik (Канада).