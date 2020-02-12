Винил Джем 2020: Инфорком

12.02.2020 12:13

Инфорком привезёт на Винил Джем проигрыватель виниловых дисков Rega Planar 10, фонокорректор Rega Aria, CD-проигрыватель Rega Saturn R, усилитель Rega Aethos и акустические системы Apertura Onira.



Rega Planar 10 – устройство, занимающее нишу между моделью Planar 8 и флагманом Rega Naiad. В стандартной комплектации проигрыватель поставляется с тонармом RB3000, головкой звукоснимателя Apheta 3 MC и блоком питания двигателя PL10 PSU – последний при помощи микропроцессора следит за стабильностью вращения основного диска и даёт пользователю возможность самому при необходимости регулировать скорость вращения двигателя. Специально для Planar 10 фирма-производитель разработала настенную полку-кронштейн Planar 8/10 – на стандартной полке для проигрывателей Rega проигрыватель не помещается…



Фонокорректор Aria выпускается в компактном форм-факторе, имеет два независимых входа MM/MC. Все настройки для MM-головок вынесены на заднюю панель и выполнены в виде переключателей; фонокорректор легко перестраивается под любую МС головку от других производителей.



CD-проигрыватель Rega Saturn R может работать как высококачественный независимый ЦАП: предусмотрено множество вариантов подключения, все с максимально возможным разрешением вплоть до 192 кГц – 24 бит. Saturn R имеет два оптических входа, два коаксиальных входа, полностью асинхронный USB и добавленный «прямой» цифровой выход из секции воспроизведения.



В комплект также входят полный усилитель Aethos, пополнивший модельный ряд Rega в конце прошлого года – он выполнен по схеме «двойное моно»и легко выдаёт 156 Вт при нагрузке 6 Ом; акустические системы Apertura Onira, устранитель щелчков Sugar Cube SC-1 и кондиционер питания российского производства VoltSaver. Все компоненты соединены фирменными проводами Rega и Neotech.