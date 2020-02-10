Винил Джем 2020: Нота+

10.02.2020 15:00

С сегодняшнего дня в нашем новостном разделе будут ежедневно появляться описания музыкальных системам, которые можно увидеть и услышать на выставке-продаже «Винил Джем» 28-29 февраля. А начнём с комплекта, который покажет устроитель и главный идеолог мероприятия – компания «Нота+».



В демонстрируемый комплект войдут топовые модели тех брендов, которые компания представляет на российском рынке. Это проигрыватель виниловых дисков Michell Engineering Orbe SE с головкой Benz Micro Ace SH и тонармом SME-IV; ламповый фонокорректор Audio Valve Sunilda; предусилитель AudioValve Conductor и усилитель мощности AudioValve Baldur 300. Акустические системы – ProAc Carbon Pro 8; стойка под аппаратуру – Finite Elemente Pagoda HD-07 Edition.



Проигрыватель Michell Orbe SE имеет литую алюминиевую раму, диск из акрило-винилового композита толщиной 60 мм и пружинную систему подвеса. Фирменный инвертированный опорный подшипник проигрывателя с оригинальной системой принудительной циркуляции масла обеспечивает равномерность вращения дисков.



Фонокорректор AudioValve Sunilda – это, по сути, два независимых фонокорректора в одном корпусе. Это даёт возможность подключить к нему сразу два виниловых проигрывателей с различными типами и параметрами головок звукоснимателей. Конструкция Sunilda имеет топологию «двойное моно», то еесть выполнена в виде двух полностью раздельных усилителей, каждый из которых питается от своего блока питания.



Предварительный усилитель AudioValve Conductor имеет два выхода и 6 линейных входов, каждый из которых может быть балансным или несимметричным. Устройство работает в чистом классе А без обратной связи. Балансная цепь предусиления обеспечивает уровень усиления в 14 дБ для всех линейных входов и использует по 3 лампы 6N1P для каждой фазы сигнала в каждом канале. Далее в цепь включен специальный моторизованный потенциометр ALPS, за которым следует второй контур усиления, собранный на одной лампе 6N6P для каждого канала. Усилитель AudioValve Baldur 300 способен выдать почти 240 Вт мощности при 1%-ом искажении. Схема построена таким образом, что позволяет производить замену ламп даже когда усилитель включён и активно работает; эта конструктивная особенность защищает выходной каскад усилителя от случайного замыкания на акустических терминалах в момент «активного» переключения.