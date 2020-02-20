Винил Джем 2020: Phant Audio

20.02.2020 10:49

Система, которую продемонстрирует российская компания Phant Audio, будет состоять из следующих компонентов её же собственного производства: интегральный усилитель Phant Audio Model A28, фонокорректор Phant Audio Model Phono MM и акустические системы Phant Audio Model Two.



Комплект дополнит проигрыватель виниловых дисков ABV – аппарат с роликовым приводом, задуманный и созданный в качестве апгрейда классических немецких проигрывателей Elac Miracord. «Вертушку» лишили всей автоматики и штатного тонарма; включение и выключение производится посредством переключателя скоростей. Штатный корпус заменили на тяжёлый безрезонансный 80-миллиметровый плинт, отделанный шпоном, а резиновые детали штатного подвеса двигателя – элементами из эластичного сорботана. Тонармы и звукосниматели – любые, вплоть до самого высокого уровня, на выбор заказчика.



Интегральный усилитель Phant Audio Model A28 – это двухтактный дуал-моно ламповый усилитель с вынесенным в отдельный корпус блоком питания. Его можно использовать как с 8-омной, так и с 4-омной акустикой. «На борту»: балансные входы, традиционные входы RCA; мощность – 28 Вт / канал. Ещё одна собственная разработка компании – фонокорректор Model Phono MM, созданный по авторской схемотехнике на лампах 6н3п. Производитель обещает отсутствие окрашивания звука, «общую прозрачность, широкую полосу пропускания и низкий уровень собственных шумов».



Громкоговорители Phant Audio Model Two – компактные напольники, построенные по двухполосной схеме в фазоинверторном акустическом оформлении, с 10-дюймовыми профессиональными динамиками и дюймовыми компрессионными алюминиевыми драйверами, нагруженными на рупора. Корпуса – из МДФ и фанеры с отделкой шпоном. Колонки предназначены для небольших и средних по площади помещений.