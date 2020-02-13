Винил Джем 2020: Prime Solutions

13.02.2020 11:09

В Prime Solutions утверждают, что никто в мире ещё не видел проигрыватель виниловых дисков Clearaudio Performance DC SPL Edition с головкой звукоснимателя Essence МС и тангенциальным тонармом Clearaudio TT5. Так что посетителям Винил Джема 2020 изрядно повезло…

Российским аудиофилам покажут ещё одну новинку – обновлённый двухблочный полностью балансный ММ/МС фонокорректор Balance V2 с встроенным высококачественным усилителем для наушников, работающим в классе А. В качестве усилительного оборудования выбраны компоненты SPL (Sound Performance Lab): балансный усилитель для наушников / предварительный усилитель с встроенным DSD ЦАП SPL Phonitor X, балансный усилитель для наушников SPL Phonitor E и балансный моно усилитель мощности SPL Performer M1000; Prime Solutions также привезёт на выставку фонокорректор SPL Phonos.

На этом сюрпризы не заканчиваются. Демокомплект дополнят акустические системы Graham Audio LS5/9, представляющие собой напольную версию легендарных мониторов. Это новейшая разработка компании-производителя, и которую пока мало кто слышал…

Для подключения системы используется комплект кабелей Straight Wire Rhapsody S из среднего ценового сегмента, а наиболее полно раскрыть качество звука усилителей для наушников SPL и Clearaudio помогут наушники Audeze: динамичные и точные LCD-XC, одна из новейших моделей LCD2 Closed-Back в закрытом корпусе, а также выпущенные ограниченной серией LCD-XC.