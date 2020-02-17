Винил Джем 2020: SA Laboratory

17.02.2020 11:40

Продолжаем знакомить наших читателей с участниками «винилового форума», который пройдёт в московском салоне «Нота+» 28 и 29 февраля. Компания S.A.Lab покажет систему, собранную из компонентов на германиевых транзисторах. Комплект дополнят проигрыватель виниловых дисков Michell Engineering Gyro SE с тонармом TecnoArm и акустические системы TAD CR1. Для коммутации используются кабели S.A.Lab.



«Германиевые» фонокорректор и предусилитель/усилитель для наушников S.A.Lab будут показаны широкой публике впервые. Двухблочные компоненты имеют источники питания в отдельных корпусах. Соотношение «сигнал/шум» более 90 дБ, КНИ лучше 0,02%. Усилительный комплект-трио Black Knight Reference – предусилитель и моноблоки с выходной мощностью 400 Вт – также полностью реализован на германиевых транзисторах.



S.A.Lab – единственный производитель в мире, серийно выпускающий домашнюю аудиопродукцию такого типа. Комплект Black Knight Reference создан на базе идей и технологий, разработанных компанией S.A.Lab в процессе работы над 150-ваттным германиевым Black Knight Integrated. Два года потребовалось на проектирование компонентов: компоновку и балансирование схемы, разработку комплексных мер по температурной и токовой стабилизации транзисторов, создание структуры блоков питания на германиевых диодах, общий дизайн компонентов.