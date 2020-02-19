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Винил Джем 2020: Simple Distribution


19.02.2020 12:05

 

 

Компания представит продукцию брендов Music Hall (проигрыватели винила MMF Mark1 и MMF 1.5), Magnat (полочники Signature 503) и Emotiva (предусилитель PT-100 и усилитель A-300).

 

Шасси и диск «вертушки» Music Hall MMF Mark1 имеют классический дизайн. Двигатель устанавливается непосредственно на жёсткое шасси и изолируется с помощью амортизаторов TPE. Технически MMF Mark1 мало чем отличается от знаменитого MMF 2.3, но более доступен по цене. Вторая модель от Music Hall, MMF 1.5, относится к устройствам начальной ценовой категории, а потому её конструкция предельно проста: стол из МДФ, алюминиевый опорный диск, пассиковый привод, мотор постоянного тока с электронным управлением (33,3 / 45  / 78 оборотов). Тонарм S-образный, 9”, с картриджем Music Hall Melody, изготовленным специально для этой модели.

 

Emotiva PT-100 – стереофонический предусилитель со встроенным стерео FM-тюнером, линейными аналоговыми входами для CD-проигрывателя или линейного источника, USB ЦАП с большим количеством цифровых входов, а также предусилителем-корректором проигрывателя виниловых дисков, который поддерживает использование MM/MC-картриджей. Модуль Bluetooth обеспечивает передачу высококачественного звука по протоколу AptX. Двухканальный усилитель A-300 – это модули усилителя класса A/B, мощный линейный источник питания, триггерный вход и выход, стандартные несимметричные аудиовходы. Устройство можно использовать как для создания стереофонической аудиосистемы, так и для работы двух каналов в системе домашнего кинотеатра.

 

Полочные акустические системы Magnat Signature 503 в отделке Mocca снабжены сдвоенным высокочастотным модулем нового образца, специально разработанным для поддержки аудио высокого разрешения, с двумя фирменными твитерами fmax с куполами диаметром 30 мм и 20 мм, и низкочастотными динамиками с диффузорами из бумаги со специальным покрытием и звуковыми катушками с вентилируемым каркасом. Порты фазоинвертора имеют профиль Airflex, помогающий снизить турбулентность воздушного потока.

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