Винил – это просто. Просто Adelle.

29.09.2025 20:44

Новинка модельного ряда Phaze Audio, аудиосистема Adelle, о которой мы писали несколько недель назад, была впервые показана экспертам и любителям на выставке High End & Smart Home Show, прошедшей на днях в Дубае.



Совсем скоро увидеть Adelle и послушать, как звучит это устройство, смогут и российские аудиофилы: меньше двух недель остаётся до московской выставки Hi-Fi & High End Show. Продажи начнутся 15 октября, а пока можно разместить предзаказ. Для тех, кто пропустил материал, посвящённый Adelle, напомним, что так называется проигрыватель виниловых пластинок, оснащённый четырьмя встроенными активными колонками (и усилителем), которые разработаны инженерами компании Jamo. Также имеется встроенный Bluetooth-приемник – для прямого стриминга музыки, например, со смартфона – и отключаемый фонокорректор.



Adelle – устройство, которое позволяет слушать музыку сразу же после включения: нужно только выбрать любимую пластинку. Проигрыватель поставляется в комплекте с предустановленным звукоснимателем Audio-Technica, пылезащитной крышкой из акрила и внешним блоком питания –

электрические наводки на внутренние компоненты устройства сведены к минимуму. Высокую точность воспроизведения обеспечивает подпружиненный стол, «развязанный» от колонок и создаваемых ими вибраций. Для быстрой и точной настройки системы предусмотрены настроечный шаблон и отвёртка с керамическим жалом, также входящие в комплект поставки. Adelle можно подключить к любой стереосистеме и получить ещё более качественный звук. Доступные цвета: белый, чёрный, имитация древесины ореха.