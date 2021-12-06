Винил: формат навсегда?

06.12.2021 10:53

Согласно исследованию «Перспективы рынка винила», проведённому компанией Futuresource, винил, похоже, станет «вечным форматом», не подверженным капризам моды и непостоянству технологий. Аналитики предсказывают дальнейший рост продаж виниловых пластинок, даже на фоне снижения спроса на компакт-диски, которые являются основным конкурентом LP. Винил стал чем-то большим, чем просто формат – он превращается в стиль жизни и становится всё более популярным у самых разных групп населения.

Если верить статистике, продажи винила подстегнула пандемия. Потребительские расходы увеличились на 23% до 1,7 миллиарда долларов, в основом во второй половине 2020 года – покупатели активно инвестировали в новые проигрыватели и исполнителей, выпускающих новые релизы, а в отсутствие «живых» выступлений стали чаще покупать пластинки. В свою очередь, всё больше исполнителей и звукозаписывающих лейблов стремятся выпускать свою музыку на виниле, поскольку видят растущий интерес потребителей к этому формату; к тому же розничные цены на виниловые пластинки выше, чем на другие носители и форматы.

Предполагается, что итоги 2021 года окажутся ещё более обнадёживающими. Несколько новых релизов должны привести к увеличению потребительских расходов на винил до 2,2 миллиарда долларов. Не стоит забывать и о том, что сейчас покупательский спрос не удовлетворяется в полной мере, поскольку существуют проблемы с цепочкой поставок из-за нехватки ПВХ, картона и бумаги и ограничений в производстве собственно виниловых дисков.