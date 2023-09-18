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Винил и CD: новые проигрыватели Pro-Ject


18.09.2023 12:44

 

 

Новинки Pro-Ject появились в продаже в российских аудиосалонах. Это виниловый проигрыватель с автоматическим управлением Pro-Ject A2 (2M Red) и проигрыватель компакт-дисков CD Box S3.

 

Проигрыватель виниловых пластинок Pro-Ject A2 (2M Red) оснащается демпфированным алюминиевым опорным диском и лёгким алюминиевым же тонармом длиной 8,6 дюйма (опора карданного типа, стальные подшипники); штатный звукосниматель (MM) – Ortofon 2M Red. Корпус проигрывателя сделан из ДВП средней плотности: он гасит лишние вибрации за счёт своего веса. Корпус покрыт восемью слоями лака. Устойчивость проигрывателю обеспечивают алюминиевые опоры, демпфированные силиконом. Тонарм, опорный подшипник диска и двигатель установлены на субшасси с плавающей подвеской. Механизм автоматического управления тонармом – полностью металлический. Его конструкция была усовершенствована для большей плавности звучания; во время воспроизведения аудиозаписи механизм оказывается отсоединён от тонарма и не оказывает влияние на качество звука.

 

У CD-проигрывателя Pro-Ject CD Box S3 алюминиевый корпус, который защищает электронные схемы устройства от внешних воздействий. На передней панели проигрывателя расположены элементы управления и дисплей (диагональ 1,54 дюйма); в комплект поставки входит пульт ДУ. Диск загружается быстро и практически бесшумно; транспорт с микропроцессорным управлением позволяет воспроизводить CD-Audio с точностью «бит-в-бит». ЦАП «построен» на базе микросхемы PCM5102; обработка данных с компакт-диска производится после их апсемплинга до 32 бит / 384 кГц. Есть аналоговый выход на разъёмах RCA и оптический выход, к которому можно подключить внешний ЦАП.

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