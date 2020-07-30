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Винил категории «подключи и слушай»


30.07.2020 12:20

 

 

Spindeck – проигрыватель виниловых дисков, разработанный компанией Andover Audio (США). «Вертушка» относится к категории устройств «подключи и слушай» (Plug-&-Play).

 

Spindeck создан как дополнение к фирменной аудио системе Spinbase – компактному активному громкоговорителю, который можно подключить к любому проигрывателю виниловых дисков, создав тем самым законченный комплект, не требующий никаких других дополнительных компонентов. Таким образом, любой начинающий аудио любитель может купить Spinbase и Spindeck – и с этого начать свой путь в мир Hi-Fi, или приобрести любое из этих устройств, если уже является владельцем винилового проигрыватели или пары акустических систем. И в том, и в другом случае дополнительных вложений не потребуется.

 

Spindeck комплектуется картриджем Ortofon Custom OM Series. Шасси «вертушки» с ременным приводом сделано из прессованной древесины, лёгкой, но жёсткой.

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