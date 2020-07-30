Винил категории «подключи и слушай»

30.07.2020 12:20

Spindeck – проигрыватель виниловых дисков, разработанный компанией Andover Audio (США). «Вертушка» относится к категории устройств «подключи и слушай» (Plug-&-Play).



Spindeck создан как дополнение к фирменной аудио системе Spinbase – компактному активному громкоговорителю, который можно подключить к любому проигрывателю виниловых дисков, создав тем самым законченный комплект, не требующий никаких других дополнительных компонентов. Таким образом, любой начинающий аудио любитель может купить Spinbase и Spindeck – и с этого начать свой путь в мир Hi-Fi, или приобрести любое из этих устройств, если уже является владельцем винилового проигрыватели или пары акустических систем. И в том, и в другом случае дополнительных вложений не потребуется.



Spindeck комплектуется картриджем Ortofon Custom OM Series. Шасси «вертушки» с ременным приводом сделано из прессованной древесины, лёгкой, но жёсткой.