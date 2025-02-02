Винил Korg – первый в истории бренда

02.02.2025 11:59

Неожиданно для многих компания Korg выпустила проигрыватель виниловых пластинок. Впервые за всю историю своего существования.



Конструкторы японского бренда, славящегося на весь мир продукцией для профессиональных музыкантов, разработали «вертушку» под названием Handytraxx. Это устройство также предназначается для использования музыкантами и диджеями, но и обычным ценителям качественного звука оно придётся по нраву. В новую линейку входят три модели: Handytraxx 1 bit, Handytraxx Play и Handytraxx Tube. Все проигрыватели – довольно компактные, относятся к категории «всё-в-одном» (со встроенной электроникой и динамиками), могут питаться от электросети или шести батареек AA; каждый рассчитан на определённую целевую аудиторию. При создании этих устройств использовались наработки начала 2000-х годов, когда компания Korg сотрудничала с японской же Vestax (в то время в ассортименте последней появились виниловые проигрыватели Handy Trax).



Модель Handytraxx Play – начального уровня; она даёт своему владельцу-диджею расширенные возможности управления, позволяющие создавать всевозможные цифровые эффекты; контрольная панель «вертушки» подходит как для правшей, так и для левшей. Handytraxx Tube в два раза дороже, но значительно более прост в управлении; в Korg его позиционируют как профессиональный виниловый проигрыватель, который будет интересен и продвинутым аудиофилам. Встроенный фонокорректор/предусилитель – на базе ЭЛТ-технологии, что, по словам разработчиков, обеспечивает тёплое ламповое звучание. Основание проигрывателя – из литого алюминия, симметричный тонарм – с MM-картриджем. В ближайшее время Korg представит специальную версию Handytraxx Tube: устройство под названием Handytraxx Tube J будет выпущено ограниченной партией; отличие от базовой версии – головка звукоснимателя High End класса Jico Clipper MM.



Флагман линейки – проигрыватель Handytraxx 1 bit. Модель рассчитана на продвинутых аудиофилов, которые хотят оцифровать имеющиеся у них аудиозаписи. Здесь также применена технология Nutube; проигрыватель продаётся с предустановленным MM-картриджем Jico J44A 7. Как сообщается в пресс-релизе, в устройствах этой модели используется более продвинутая схемотехника. Предустановленная программа Korg AudioGate 4 позволяет записывать файлы 5,6 МГц и 2,8 МГц DSD, а также PCM вплоть до 24 бит / 192 кГц. К компьютеру проигрыватель подключается по USB-C.