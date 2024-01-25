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Винил «на районе»


25.01.2024 12:33

 

 

Как известно, любителям винила мода не указ… Верность своему увлечению они сохраняют без оглядки на тренды и советы экспертов, авторитетных или малоизвестных. Ну а сейчас, когда этот вид аудионосителей вновь в фаворе, поклонникам винила и вовсе раздолье – виниловые маркеты проходят регулярно, да и на каждой специализированной выставке всегда есть возможность пополнить коллекцию.

 

Примеру организаторов крупнейших выставок, уже не один десяток лет собирающих тысячи аудиофилов и меломанов, следуют продавцы аудиооборудования и виниловых пластинок – они проводят собственные мероприятия, такие, как, например, «Винил Джем», регулярно проходящий в московском салоне «Нота Плюс». Не отстают от них клубы и рестораны, привлекающие гостей не только хорошей кухней и «живыми» выступлениями, но и возможностью провести время сообразно своим интересам, не выбираясь при этом далеко за пределы родного района. В их числе – рюмочная, расположенная в районе с говорящим названием «Зюзино». «Питейное заведение хорошо забытого формата» известно многим благодаря едва ли не ежедневным концертам, интереснейшим гостям и особенной атмосфере, за которой едут со всех концов Москвы.

 

В ближайшее воскресенье, 28 января, «Рюмочная в Зюзино» предлагает совместить приятное с ещё более приятным (приоритеты расставьте сами): темой ежемесячной барахолки станет винил. Начало в 15:00. Участие в «зюзинском клубе филофонистов» бесплатное, заранее записываться и регистрироваться тоже не нужно: ни продавцам, ни покупателям. Вполне возможно, что именно там вы найдёте ту самую пластинку, за которой давно гонялись… Но даже если ничего не приглянется, разочарований не будет: время, потраченное на винил, никогда не будет потрачено зря!

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