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Винил – навечно, VPI – навсегда


06.11.2024 12:57

 

 

В ассортименте производителя «хайэндных» проигрывателей виниловых пластинок компании VPI Industries появилась новинка – Model One, «вертушка», положившая начало новой линейке Forever Series. В переводе с английского ‘forever’ означает «навсегда»; название отражает главную особенность устройств, которые будут входить в новую серию – модульную конструкцию. Она позволит осуществлять апгрейд аудиосистемы, не меняя её базовый компонент – виниловый проигрыватель. Кроме того, это позволит быстрее оказывать техническую поддержку, при необходимости осуществлять ремонт или замену блоков, и т.п.

 

Учитывая стоимость фирменных устройств – подход более чем разумный. Продажи виниловых проигрывателей стабильно растут, и в VPI Industries уверены, что в ближайшем будущем тенденция сохранится. А это значит, что будут появляться новые технологии, и владельцы «вертушек» предпочтут усовершенствовать уже имеющийся у них аппарат, а не покупать ещё один, технологически более современный. Производитель обещает, что в приобретённые покупателями Model One можно будет без лишних сложностей интегрировать новые блоки и узлы, и гарантирует, что первая модель серии со временем не устареет и технологически будет соответствовать устройствам Model Two и Model Three, которые пополнят серию Forever в будущем.

 

Основание проигрывателя VPI Model One сделано из алюминия и отделано натуральным древесным шпоном оттенка «чёрный ясень». Плавающий трёхточечный подвес обеспечивает «превосходную изоляцию от внешних вибраций». S-образный десятидюймовый тонарм новой конструкции – также алюминиевый, с подшипниками со сверхнизким трением. В комплект поставки входит откидная пылезащитная крышка. Официальная презентация новинки состоится на выставке Capital Audiofest, которая начнёт свою работу в США в ближайшую пятницу.

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