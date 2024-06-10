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Винил навынос


10.06.2024 20:07

 

 

VibeSpin – проигрыватель виниловых пластинок, который можно взять с собой на природу. Ну или поставить его в беседке в саду и провести отличный вечер на открытом воздухе.

 

Виниловые диски, конечно, не смартфон, который умещается в кармане, и всё же взять с собой десяток пластинок намного проще, чем те же десять пластинок и проигрыватель… Устройство разработали в Гонконге, взяв за основу идею, реализованную компаниями Crosley (модель Revolution) и Audio-Technica (Sound Burger). VibeSpin выполнен в ретро-стиле; как говорят сами дизайнеры, они хотели напомнить покупателям о «золотом веке» винила. Размеры VibeSpin: 280 x 110 x 50 мм, весит портативное устройство 750 г. В комплект поставки входит прозрачная защитная крышка, которая делает его более массивным. Скорость вращения: 33 или 45 оборотов в минуту, можно использовать семи-, десяти- и 12-дюймовые пластинки.

 

Тонарм нужно опускать вручную, после чего двигатель запустится автоматически. Стилус можно менять. Громкость регулируется с помощью поворотного регулятора на корпусе устройства. Возможность работы проигрывателя без подключения к сети электропитания обеспечивает аккумулятор ёмкостью 5000 мА: при полной зарядке его хватает на 12 часов (за это время можно прослушать 20 альбомов). Подзарядка – по USB-C. Есть встроенный динамик мощностью 3 Вт: маловато, но громкости хватает. Можно подключить внешнюю акустику (для этого есть линейный выход), также поддерживается беспроводное подключение (к наушникам или Bluetooth-колонке). Компания-разработчик собирает средства на запуск устройства в производство; стать обладателем VibeSpin можно за 89 долларов США (розничная цена после появления проигрывателя в продаже будет в два раза выше). Ожидается, что первые покупатели получат свои заказы в ноябре 2024 года.

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