Винил переходит в категорию «масс-маркет»

14.01.2022 11:00

Как сообщают представители М.Видео и Эльдорадо, виниловые проигрыватели становятся продуктом массового спроса. За период пандемии аналитики компании зафиксировали значительный рост интереса потребителей к этой товарной группе.



В прошлом году штучные продажи категории выросли более чем вдвое, а относительно 2019 года – почти в 3,5 раза, и это несмотря на бум стриминговых сервисов и доступность цифровой музыки. В пресс-релизе говорится: «Проигрыватели виниловых пластинок становятся стильным дополнением интерьера квартиры или дома, девайс активно используют как “героя” для контента в социальных сетях, также его часто выбирают в качестве оригинального подарка». Наибольшим спросом пользуется продукция торговых марок Alive Audio, Ritmix, Sony, Audio-Technica и Yamaha.



Средний чек при покупке проигрывателей виниловых дисков за год снизился почти на 30%, до 10 тысяч рублей. Это стало возможным благодаря расширению ассортимента и появлению в нём более доступных по цене моделей начального и среднего уровня, преимущественно со встроенными динамиками и выполненных в виде кейса для переноски. К такому проигрывателю можно подключить внешнюю акустику (через AUX или по Bluetooth), усилитель или наушники. Самое недорогое устройство продаётся в магазинах сети М.Видео-Эльдорадо за 5990 рублей.