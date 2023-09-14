ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

Винил по-новому: Lenco LS-600WA


14.09.2023 12:39

 

 

«Ветеран» швейцарской аудиоотрасли компания Lenco представила новую модель проигрывателей виниловых дисков – с ретродизайном и современными функциями, такими, как стриминг аудиоконтента.

 

Аналого-цифровой комплект состоит из «вертушки» LS-600WA (основание из массива ореха, алюминиевый диск с ременным приводом, скорость вращения 33 и 45 оборотов в минуту) и пары 30-ваттных полочных колонок. Тонарм из углепластика – с MM-картриджем AT-VM95E, который можно при желании заменить на более дорогой. Благодаря встроенному усилителю и наличию громкоговорителей комплект самодостаточный – дополнительное оборудование покупать не нужно. Впрочем, у проигрывателя есть выходные разъёмы RCA и встроенный фонопредусилитель, поэтому «вертушку» можно подключить и к внешним динамикам, если таковые имеются.

 

Беспроводной стриминг со смартфона или любого другого совместимого источника осуществляется по Bluetooth. Розничная цена новинки – 399 евро.

Связанные новости:
 Три колонки – один дизайн - 04.09.2023 12:55
 Musical Fidelity A1: ретро дизайн, современное ценообразование - 07.08.2023 11:48
 Настроение года: ретро  - 18.05.2023 08:12
 Ретро-Ритмикс-АрПиАр-Рэдвуд - 27.10.2022 09:54
 Leak Stereo 230: новое ретро - 14.10.2022 11:32
 Lenco LS-50LED: доступный винил - 01.04.2022 10:58
 – Откуда «вертушка»? – Да вот, напечатал… - 04.12.2018 13:15
Вернуться к списку новостей

Комментарии

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2023 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007