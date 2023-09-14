Винил по-новому: Lenco LS-600WA

14.09.2023 12:39

«Ветеран» швейцарской аудиоотрасли компания Lenco представила новую модель проигрывателей виниловых дисков – с ретродизайном и современными функциями, такими, как стриминг аудиоконтента.

Аналого-цифровой комплект состоит из «вертушки» LS-600WA (основание из массива ореха, алюминиевый диск с ременным приводом, скорость вращения 33 и 45 оборотов в минуту) и пары 30-ваттных полочных колонок. Тонарм из углепластика – с MM-картриджем AT-VM95E, который можно при желании заменить на более дорогой. Благодаря встроенному усилителю и наличию громкоговорителей комплект самодостаточный – дополнительное оборудование покупать не нужно. Впрочем, у проигрывателя есть выходные разъёмы RCA и встроенный фонопредусилитель, поэтому «вертушку» можно подключить и к внешним динамикам, если таковые имеются.

Беспроводной стриминг со смартфона или любого другого совместимого источника осуществляется по Bluetooth. Розничная цена новинки – 399 евро.



