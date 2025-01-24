Винил «проще некуда»

24.01.2025 11:30

Британская компания Mixx Audio, выпускающая недорогие наушники и виниловые проигрыватели, разработала новинку, которая, по мнению её создателей, является идеальной стартовой системой для тех, кто планирует приобрести свой первый комплект аудиооборудования для прослушивания виниловых пластинок.



Mixx Analog System 5 – более продвинутый продукт по сравнению с другими устройствами, которые выпускает Mixx Audio, но такой же простой в использовании и доступный многим потребителям даже с небольшим достатком. В комплект входит проигрыватель виниловых дисков и два беспроводных активных громкоговорителя – традиционный базовый набор, который несложно установить даже новичку. Производитель утверждает, что звучит Analog System 5 намного лучше, чем популярные системы «всё-в-одном», в которых проигрыватель, усилитель и динамики встроены в один общий корпус.



Проигрыватель с ременным приводом и алюминиевым тонармом оснащается MM-картриджем Audio-Technica AT3600L. Есть встроенный модуль Bluetooth, переключаемый RCA выход и выход phono – на случай, если захочется подключить внешний фонокорректор. Мощность каждой колонки составляет 50 Вт; варианты подключения: Bluetooth, RCA, оптический вход. Варианты отделки: белый, чёрный. Цена комплекта – 300 долларов США.



