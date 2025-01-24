ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

Винил «проще некуда»


24.01.2025 11:30

 

 

Британская компания Mixx Audio, выпускающая недорогие наушники и виниловые проигрыватели, разработала новинку, которая, по мнению её создателей, является идеальной стартовой системой для тех, кто планирует приобрести свой первый комплект аудиооборудования для прослушивания виниловых пластинок.

 

Mixx Analog System 5 – более продвинутый продукт по сравнению с другими устройствами, которые выпускает Mixx Audio, но такой же простой в использовании и доступный многим потребителям даже с небольшим достатком. В комплект входит проигрыватель виниловых дисков и два беспроводных активных громкоговорителя – традиционный базовый набор, который несложно установить даже новичку. Производитель утверждает, что звучит Analog System 5 намного лучше, чем популярные системы «всё-в-одном», в которых проигрыватель, усилитель и динамики встроены в один общий корпус.

 

Проигрыватель с ременным приводом и алюминиевым тонармом оснащается MM-картриджем Audio-Technica AT3600L. Есть встроенный модуль Bluetooth, переключаемый RCA выход и выход phono – на случай, если захочется подключить внешний фонокорректор. Мощность каждой колонки составляет 50 Вт; варианты подключения: Bluetooth, RCA, оптический вход. Варианты отделки: белый, чёрный. Цена комплекта – 300 долларов США.

Связанные новости:
 Проигрыватели Pro-Ject T1 EVO – в продаже в России - 23.12.2024 13:14
 Новинки Pro-Ject для российских виниломанов. Часть вторая. - 09.12.2024 13:32
 Lego-«вертушка» - 30.11.2024 12:47
 Andover SpinBase 2: новый тренд? - 18.11.2024 10:39
 Ретро не отпускает… - 08.11.2024 13:20
 Винил – навечно, VPI – навсегда - 06.11.2024 12:57
 Fuse Audio: вертикальный винил - 17.10.2024 12:45
Вернуться к списку новостей

Комментарии

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2025 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007