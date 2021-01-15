Винил возвращается в «Горбушку»!

15.01.2021 06:00

16 и 17 января 2021 года в легендарной «Горбушке» пройдёт «Винил Маркет», продолжающий традиции исторических встреч московского Клуба филофонистов, действовавшего при ДК имени Горбунова.

Виниловая пластинка – без преувеличения, символ XX века. Спорить с этим утверждением сложно, да и нужно ли? Несколько поколений людей выросло, слушая винил, и, хотя этот носитель информации со временем был вытеснен с рынка кассетами, компакт-дисками и цифровыми носителями, он до сих пор жив, здоров и популярен среди многих любителей музыки во всем мире. Более того: несколько лет назад на Западе начался настоящий виниловый бум: исполнители вкладываются в производство виниловых записей, выпускают синглы и целые альбомы, а фанаты скупают все тиражи.

В России подобный ажиотаж пока не наблюдается, но тенденция определённо есть. Всех, кому небезразлична судьба любимого формата, организаторы «Винил Маркета» приглашают вернуться на три десятка лет назад и в ближайшие выходные приехать в ДК имени Горбунова. Редкие записи, большой выбор пластинок на любой вкус, винтажная атмосфера – первая встреча состоится 16 и 17 января. Часы работы маркета: 16 января, в субботу – с 11:00 до 21:00, 17 января, в воскресенье – с 11:00 до 19:00. Вход свободный. В дальнейшем планируется проводить маркет ежемесячно.