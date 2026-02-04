Винил всегда, винил везде…

04.02.2026 17:53

Marshall Heddon – стриминговый хаб, или, его называют в пресс-релизе, «интеллектуальный центр потоковой передачи музыки», который даёт пользователю возможность слушать записи, сделанные на виниловых дисках, перемещаясь по дому; главное, чтобы в комнатах стояли Bluetooth-колонки Marshall.

Благодаря новинке фирменные Acton III, Stanmore III и Woburn III становятся частью единой мультирум-системы и обеспечивают бесшовное звучание. Звук передаётся по Wi-Fi с помощью технологии Auracast – она синхронизирует воспроизведение.

Винил – это традиции, которые чтут в Marshall; появление Heddon позволяет сохранить эти традиции и в новом – цифровом – мире. Marshall Heddon поддерживает Spotify Connect, TIDAL, AirPlay и Google Cast. Наличие на устройстве выходов RCA означает возможность интеграции в домашний мультирум и некоторых моделей фирменных акустических систем более ранних поколений.