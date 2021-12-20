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Виниловая вертушка вместо лампы


20.12.2021 11:12

 

 

Созданный дизайнером Брайаном Ино (Brian Eno) виниловый проигрыватель можно использовать вместо… декоративных лавовых светильников (информация для тех, кто никогда о таких не слышал – ниже).

 

18-миллиметровый стол «вертушки» сделан из акрила. LED-подсветка постоянно меняет цвета. Дизайнер подчёркивает, что именно воспоминания о лавовой лампе, на которую, будучи ребёнком, он мог смотреть часами, навели его на мысль создать устройство более функциональное устройство, но оказывающее такой же гипнотический эффект.

 

Всего выпущено 50 виниловых проигрывателей. На каждом – подпись дизайнера. Купить их можно только в галерее современного искусства Пола Столпера (Paul Stolper) в Лондоне. Тем, кому не достанется эта уникальная вещь, предложат другие работы Ино, в том числе вазы со встроенными динамиками.

 

Справка: декоративный светильник Astro, больше известный под названием «лавовая лампа» (lava lamp), был изобретён англичанином Эдвардом Крэйвеном Уолкером в 1960-х годах. Он представляет собой прозрачную стеклянную ёмкость (обычно цилиндр), наполненную прозрачной маслянистой жидкостью и цветным парафином. Внизу – лампа накаливания. Лампочка нагревает и подсвечивает содержимое цилиндра, при этом происходит «лавообразное» перемещение парафина, который при небольшом нагреве становится легче масла и всплывает.

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