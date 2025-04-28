Виниловый апгрейд: Pro-Ject Upgrade Set Debut Balanced

28.04.2025 13:34

Набор для апгрейда проигрывателей виниловых пластинок Pro-Ject Upgrade Set Debut Balanced появился в продаже в России. Он позволяет создать балансную систему для прослушивания винила на базе имеющегося проигрывателя; как утверждает производитель, аналогов этого комплекта не существует.



Набор совместим с фирменными проигрывателями, оснащёнными выходными разъёмами RCA; встроенные фонокорректоры и дополнительные электронные устройства не требуются. В набор входят MM-картридж Pick it PRO B, фонокорректор Phono Box S3 B и фонокабель с разъёмами RCA и mini-XLR. В разработке картриджа принимали участие конструкторы компании Ortofon. Звукосниматель оснащается алмазной иглой с эллиптической заточкой. У MM/MC-фонокорректора Pro-Ject Phono Box S3 B имеются небалансные и балансные входы и выходы. Для согласования устройства с картриджами разных моделей используются кнопки на передней панели. Фонокабель Pro-Ject Connect it True Balanced имеет с одной стороны разъёмы RCA для проигрывателя винила, а с другой – штекер mini-XLR для фонокорректора.



Чтобы превратить имеющуюся систему в балансную, нужно установить на проигрыватель картридж из набора Upgrade Set Debut Balanced и подключить к фонокорректору с помощью кабеля из того же набора. Результатом станет расширение динамического диапазона. Утверждается, что звучание системы будет более детализированным, а стереокартина – более прозрачной.



