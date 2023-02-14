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Виниловый JBL: классика и современность


14.02.2023 08:25

 

 

Две новые модели проигрывателей виниловых дисков производства JBL появятся в продаже в 2023 году: компания анонсировала две новые разработки, «вертушки» TT350 Classic и JBL Spinner BT.

 

Модель TT350 Classic – первый виниловый проигрыватель в истории бренда. Устройство будет оснащаться опорным диском из литого алюминия, двигателем с прямым приводом, MM-картриджем производства Audio-Technica. Отделка корпуса: имитация древесины ореха. Ожидается, что продажи начнутся во втором квартале нынешнего года.

 

Вторая новинка появится позже, в третьем квартале. Если TT350 – классический проигрыватель виниловых пластинок, то Spinner BT – современное «переосмысление» традиционной «вертушки». Это устройство будет беспроводным, со встроенным Bluetooth (5.2) модулем с поддержкой кодека aptX HD. Также предусмотрены аналоговый выход и встроенный фонокорректор.

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