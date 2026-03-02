ВХОД НА САЙТ

Виниловый конверт как искусство


02.03.2026 23:03

 

 

В культурном центре «Михалково» (экспозиционная площадка, открытая в 2023 году в одном из флигелей усадьбы Михалково, принадлежавшей дворянским родам Дашковых и Паниных; станция метро «Коптево», улица Михалковская, 38) с 14 марта по 6 сентября будет проходить выставка виниловых пластинок из коллекции собственной «винилотеки» Chill Vinyl!

 

Выставка под названием «Виниловый дизайн. Искусство на обложке» – это 54 виниловых альбома; два тематических блока: иллюстрация и фотография; два десятилетия музыкального дизайна. Проект представляет обложки виниловых дисков как арт-объекты: альбомы Lady Gaga, One Republic, Coldplay, Ed Sheeran, Franz Ferdinand, Dua Lipa и др.; художники и фотографы разных стилей и эпох: Джефф Кунс (Jeff Koons), Дэвид Лашапель (David LaChapelle), Александр Родченко, Павел Пепперштейн, Тим Уокер (Tim Walker)… 

Выставка демонстрирует, что обложка виниловой пластинки – это не просто упаковка, а нечто большее… С сайта культурного центра: «…Для миллионов меломанов по всему миру [винил] – это целая вселенная, где тактильные ощущения неотделимы от звука. Важен не только плейлист, но и ритуал. Достать пластинку из конверта, сдуть пылинки, аккуратно установить на диск – в этом есть своя магия. И одна деталь, которая объединяет всех, кто купил свой первый проигрыватель – обложка… Квадрат винилового конверта становился порталом в новый мир, обещанием истории, которую вот-вот расскажет музыка. Мы запоминали названия групп по картинкам, спорили о смысле абстрактных рисунков и вешали любимые обложки на стены как постеры… Хорошая обложка – это визуальный мост между тишиной и той самой первой нотой, визитная карточка мира, в который нам только предстоит погрузиться».

2007