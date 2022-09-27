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Виниловый проигрыватель для акустики Sonos


27.09.2022 00:08

 

 

Stream Carbon – новая модель виниловых проигрывателей Victrola. «Вертушку» можно напрямую подключать к акустическим системам Sonos.

 

Устройство имеет сертификат Works with Sonos. Подключение – беспроводное (802.11ac); никакое дополнительное оборудование не требуется. Пользователю нужно осуществить первоначальную настройку; после этого управлять воспроизведением и менять уровень громкости акустических систем можно через мобильное приложение Sonos или с помощью поворотного регулятора самого проигрывателя. При желании пользователь может прибегнуть и к стандартному проводному подключению; для этого у проигрывателя имеются выходные разъёмы RCA. Есть порт Ethernet.

 

Stream Carbon комплектуется тонармом из углеволокна и звукоснимателем Ortofon Red 2M, а также пылезащитной крышкой. Проигрыватель пока не поступил в продажу, но производитель принимает предзаказы на новинку. Розничная цена – 799 долларов США.

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