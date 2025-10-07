Винтаж снова в деле…

07.10.2025 18:54

…благодаря внешнему Bluetooth-модулю SoundUp, который разработали инженеры датской компании LastObject. Информация об этом устройстве появилась на платформе Kickstarter, где ведётся сбор средств на запуск модуля в массовое производство.



Не секрет, что в мире существует огромное количество старых акустических систем, бывших когда-то «сливками» хай-энда и вполне работоспособных, но более не используемых, потому что эти устройства технологически устарели. Именно для них и создан модуль SoundUp, который позволяет вернуть в строй ретро-«аудиоконей», которые, как гласит народная мудрость, борозды не портят... Инженеры из Дании предлагают использовать винтажные пассивные колонки в добротных деревянных корпусах – их сейчас можно купить за копейки – как альтернативу современным громкоговорителям с поддержкой Bluetooth.



Внутри устройства, созданного в LastObject – 100-ваттный (пиковая мощность, реальная – около 50-90 Вт) усилитель класса D, литиевый аккумулятор и модуль Bluetooth 5.1 для беспроводного подключения к смартфону. Сам SoundUp соединяется с колонкой акустическим кабелем (он входит в комплект поставки), по которому проходит и аудиосигнал, и электричество для питания, что устраняет необходимость в подключении к электросети. Модуль подходит практически для всех пассивных колонок с импедансом 3-8 Ом. Полного заряда аккумулятора хватит на 40 часов прослушивания на среднем уровне громкости, или на семь часов максимально громкого воспроизведения. Чтобы получить стереозвук, потребуются два устройства SoundUp (по одному на колонку); сопряжение между ними произойдёт автоматически. Если всё пойдёт по плану, купить один модуль SoundUp можно будет за 158 долларов США, а пару – за 269 долларов. В рознице (если разработка когда-нибудь встанет на полки магазинов) гаджет будет стоить на 21% и 33% дороже.