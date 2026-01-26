Винтажный FiiO

26.01.2026 14:25

Кому-то детство или молодость, а кому-то – винтаж… Так или иначе, внешний вид нового продукта Fiio – отсыл к миниатюрным накладным наушникам, которые были популярны в 1980-х годах.



FiiO EH11 – беспроводное устройство, которое уже продаётся на Amazon. Зумеры в восторге – теперь можно быть похожими на бабушку и дедушку и оставаться при этом ультрамодными. У новинки прозрачные оголовье и чашки, а вспененные накладки ярких цветов – съёмные, так что их можно подбирать к одежде или другим аксессуарам. Пластик тоже разных цветов: в том числе винный, чёрный, голубой и др. Вес новинки – менее 100 граммов.



Динамические драйверы – длинноходные, диаметром 40 мм. Наушники FiiO

EH11 поддерживают кодек LDAC – но только при использовании с соответствующими источниками (так что владельцам айфонов радоваться рано). Управление – с помощью сенсорных кнопок или через фирменное приложение, в котором доступны настройки эквалайзера и различные звуковые профили. Подзарядка – через USB-C; полностью заряженного аккумулятора хватает на 30 часов работы. Но самое главное – цена: на Amazon полностью прозрачные наушники стоят всего 30 долларов США!



