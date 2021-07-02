Vinyl Cleaner в версии Pro X

02.07.2021 05:06

Редкие представители «семейства» ультразвуковых моющих машинок (на рынке представлено не так много устройств этой категории) – Vinyl Cleaner. Производит их немецкая компания Audiodesk Systeme. Недавно вышла новая версия этой модели, Pro X.



Vinyl Cleaner способен самостоятельно менять запрограммированные режимы мойки с одновременной ультразвуковой обработкой винила и последующей сушкой струёй воздуха. При этом с пластинок снимаются статические заряды. Одной заправки моющим концентратом, который разводят в дистиллированной воде, хватает на чистку до 200 пластинок. С помощью адаптеров, устанавливаемых на агрегат, в Pro X можно мыть и семидюймовые пластинки.

Устройства версии Pro X более надёжны, в них используются новые, улучшенные насосы с усовершенствованной схемой привода мотора, новые фильтры и пыльники, а также усовершенствованный роликовый привод для вращения пластинок. Конструкторы оптимизировали и алгоритм управления. А ещё Vinyl Cleaner теперь выпускаются в корпусах белого, красного, чёрного и серого цвета.