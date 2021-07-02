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Vinyl Cleaner в версии Pro X


02.07.2021 05:06

 

 

Редкие представители «семейства» ультразвуковых моющих машинок (на рынке представлено не так много устройств этой категории)Vinyl Cleaner. Производит их немецкая компания Audiodesk Systeme. Недавно вышла новая версия этой модели, Pro X.

 

Vinyl Cleaner способен самостоятельно менять запрограммированные режимы мойки с одновременной ультразвуковой обработкой винила и последующей сушкой струёй воздуха. При этом с пластинок снимаются статические заряды. Одной заправки моющим концентратом, который разводят в дистиллированной воде, хватает на чистку до 200 пластинок. С помощью адаптеров, устанавливаемых на агрегат, в Pro X можно мыть и семидюймовые пластинки.

 

Устройства версии Pro X более надёжны, в них используются новые, улучшенные насосы с усовершенствованной схемой привода мотора, новые фильтры и пыльники, а также усовершенствованный роликовый привод для вращения пластинок. Конструкторы оптимизировали и алгоритм управления. А ещё Vinyl Cleaner теперь выпускаются в корпусах белого, красного, чёрного и серого цвета.

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