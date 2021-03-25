Vinyl Market – в ближайшие выходные!

25.03.2021 10:41

Уже в конце этой недели, 27 и 28 марта, состоится третий Vinyl Market в ДК Горбунова. Организаторы подготовили интересную программу, в рамках которых пройдут несколько лекций. Вход на все мероприятия маркета свободный.

Суббота 27 марта будет посвящена британскому блюзу. Ведущий Михаил Сохранов предложит участникам обсудить творчество Эрика Клэптона и Питера Грина как продолжателей «славного дела отцов английского блюза Алексиса Корнера и Джона Мэйолла». Начало лекции – в 16:00.

Те, кто приедут на Горбушку пораньше, успеют приобрести самые интересные экземпляры виниловых пластинок, а в 13:00 послушать автора и издателя Александра Галина, который представит серию книг на русском языке, рассказывающих о группе Led Zeppelin. После него, в 14:30, перед участниками маркета выступит генеральный директор компании Aleks Audio Александр Ян-Беляевский; он расскажет о новых технологиях виниловых проигрывателей.

В воскресенье вечером, в 17:00, начнётся «творческий час» Евгения Феклистова – музыканта, поэта, вокалиста, автора большинства песен группы «Конец Фильма». Евгений будет рассказывать о своих вышедших на виниле альбомах и, конечно, петь.