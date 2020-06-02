Vinyl Voodoo на колёсах

02.06.2020 10:47

Новинку с таким названием представила на российском рынке компания Analog Renaissance.



Ничего мистического и таинственного в новом продукте нет, хотя для истинного виниломана любой элемент аудио системы – предмет поклонения и обожания, даже если речь идёт всего лишь о ящике для хранения виниловых пластинок. Vinyl Voodoo действительно очень похож на обычный ящик, в каких обычно перевозят овощи, фрукты, бутылки и пр. Правда, он выполнен из натурального дерева, снабжён удобными ручками для переноски и колёсными опорами.



Ящик вмещает от 70 до 100 пластинок; поставляется в виде набора для самостоятельной сборки. Из инструментов потребуется только крестовая отвертка; колёса можно не устанавливать. При желании Vinyl Vodoo можно покрасить в нужный цвет. Цена аксессуара – 4500 рублей.