Vipe Flash: с песней по жизни

25.12.2024 16:49

Vipe Flash – портативная акустическая система мощностью 100 Вт и защитой от пыли и влаги по стандарту IP67. Несмотря на брутальный внешний вид, колонка лёгкая и удобная для переноски, а её звучание отличается чистотой и убедительным басом. Бренд Vipe принадлежит российской компании DRIVIX.



Внутри корпуса размещены два басовика диаметром 70 мм и два 20-миллиметровых высокочастотных динамика. Частотный диапазон системы: от 53 Гц до 20 кГц. Колонка поддерживает передачу аудио по Bluetooth (5.3); производитель гарантирует надёжное соединение на расстоянии до 10 метров. Две Vipe Flash можно объединить в стереопару и получить объёмный звук с чётким разделением каналов. Режим OneMore позволяет синхронизировать звучание неограниченного количества Vipe Flash или Spark.



Запас автономной работы аудиосистемы: до 15 часов непрерывного воспроизведения музыки. Литий-ионный аккумулятор ёмкостью 5000 мАч можно полностью зарядить за четыре часа. Через разъём USB Type-C можно подзаряжать и другие устройства. В комплект поставки входит съёмный ремень, он позволяет носить колонку на плече.



